Sabatini: “Cosa vuoi dire all’Inter? Perfezione sfiorata. Calhanoglu potrebbe spiegare…”

Il giornalista ha parlato di come la società ha gestito i tanti addii della scorsa estate

Sandro Sabatini, a Pressing, ha parlato in particolare di un calciatore che forse può essere considerato il simbolo dell'attuale rivalità con il Milan. «È un'Inter che ha in Calhanoglu un grande punto di forza. E il giocatore è stato sottovalutato forse tutto l'anno. Non so se con la Roma è stato il migliore in campo. Vederlo giocare così consente anche di dire che al Milan è tutto perfetto. Ma un minimo se i rossoneri giocano con Diaz titolare e invece il turco è un punto di forza dell'Inter, tra le tante spiegazioni che potremo dare sullo scudetto teniamo presente anche questo», ha sottolineato a proposito del lavoro svolto fin qui dal centrocampista.