Inter, Perisic il migliore ma una scelta lascia perplessi. GdS: “Era necessario?”

Il croato ha siglato il momentaneo vantaggio con una perla ma è protagonista anche nel 2-1 finale

Ivan Perisic è per la Gazzetta dello Sport il migliore dell'Inter nella catastrofica trasferta di Bologna. 6.5 per il croato in pagella, ma il voto sarebbe potuto essere più alto. Il motivo? Lo si legge nel commento: "Prolungato stato di onnipotenza che gli permette variazioni sul tema: un gol partendo da destra, ad esempio. Ma era necessaria quella rimessa per Radu?"