Trentino Volley, Michieletto fa visita all’Inter. Perisic: “Interisti ovunque”

Lo schiacciatore ha incontrato il croato, Barella e Zanetti e ha assistito a bordocampo all’allenamento della squadra di Inzaghi

Questa mattina esperienza speciale alla Pinetina per Alessandro Michieletto, schiacciatore di Trentino Volley che ha potuto salutare l'Inter, la sua squadra del cuore. Ha avuto modo di incontrare Zanetti (a cui ha regalato la sua maglia numero 5, ricevendone una personalizzata nerazzurra) e ha parlato con due grandi appassionati di pallavolo, Barella e Perisic. Con Nicolò il pallavolista era entrato in contatto da tempo grazie anche al fisioterapista Davide Lama, che da due anni fa parte dello staff medico dell’Inter ma che fra il 2012 ed il 2017 aveva ricoperto lo stesso ruolo a Trento.

«E’ stata una esperienza fantastica, che volevo poter vivere da tempo ma sino ad ora il nostro calendario non ci aveva offerto lo spazio. Non vedo l’ora di poter seguire una partita dal vivo allo stadio Meazza; in passato ci sono stato già tante volte ma viverlo da ospite dell’Inter sarà una emozione ancora più grande. Grazie a tutti e forza Inter!», ha detto Michieletto a ITV.