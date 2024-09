Scelte coraggiose per Inzaghi che in casa del Manchester City ha lasciato inizialmente in panchina tre titolari come Pavard, Mkhitaryan e Lautaro. Ma le idee hanno pagato e confermato l'ottimo lavoro fatto durante il mercato estivo.

"Non c’è interista che non abbia tremato, davanti alle scelte iniziali. Non c’è interista che non abbia applaudito, alla fine. Ecco qui: l’Inter che è andata a dormire a Manchester si è svegliata stamattina più lunga di come era arrivata qui in terra inglese. Meglio ancora: con maggiori certezze. Perché Zielinski ha dimostrato il motivo per cui l’Inter l’ha inseguito spingendolo a rinunciare anche ai soldi arabi. Bisseck ha spiegato una volta ancora perché la scorsa estate il West Ham era arrivato a mettere sul piatto per lui 25 milioni di euro. E Taremi è entrato in campo con il patentino di chi aveva 26 partite in Champions League da mettere in mostra", spiega La Gazzetta dello Sport.