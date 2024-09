Tanti dubbi di formazione da sciogliere in casa Inter per Simone Inzaghi: ecco la probabile per la sfida di Monza di domani

Alessandro Cosattini Redattore 14 settembre 2024 (modifica il 14 settembre 2024 | 12:16)

Tanti dubbi di formazione da sciogliere in casa Inter per Simone Inzaghi. Come riporta Sky, Bisseck è stato provato come braccetto destro, è favorito su Pavard; al centro più Acerbi di De Vrij, con Carlos Augusto pronto come braccetto sinistro.

Dimarco è pronto a sinistra, a destra Darmian è in pole su Dumfries, mentre a centrocampo in vantaggio ci sono Barella, Calhanoglu e Zielinski, inseguono Mkhitaryan, Asllani e Frattesi. In attacco occhio a Lautaro Martinez: può partire in panchina, è una possibilità, deciderà in extremis Inzaghi. Leggermente favorito Taremi accanto a Thuram, ma il Toro può comunque entrare a gara in corso.