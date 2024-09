"Non si è vista una nuvola per 48 ore nel cielo di Manchester e non si è vista nemmeno sopra l’Inter, che inizia la scalata europea dalla vetta più alta senza farsi male, anzi: qualche rimpianto c’è, perché è raro vedere Simone Inzaghi imprecare e inginocchiarsi dopo un errore dei suoi, ma quelli nella ripresa di Darmian (tacco lunare in posizione di tiro) e Mkhitaryan (conclusione alta) sono clamorosi. Forse, davanti anche all’ultima palla gol fallita di testa da Gundogan, non basta per dire che l’Inter ha vinto ai punti una sfida di inizio stagione tra pugili poco rodati".