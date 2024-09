"Sembra qualcosa di già visto. Ma è differente. Anche due anni fa l’Inter alternava partite di alto livello a sconfitte inspiegabili, un po’ come ha fatto fra l’Etihad mercoledì sera e San Siro domenica. Quella era la squadra capace di andare in finale a Istanbul, ma allo stesso tempo (almeno fino al 15 aprile) di perdere dodici partite di campionato. Due anni fa però la stagione era spaccata in due dal Mondiale e le analogie, per quanto affascinanti (soprattutto se evocano una finale di Champions) non funzionano per capire il momento dell’Inter di oggi, che ha fatto 8 punti contro i 15 di un anno fa e che per la prima volta in 17 mesi «non è mai stata squadra», come ha certificato lucidamente Inzaghi".