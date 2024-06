Inter, quale futuro per Oristanio? Almeno due ipotesi in Serie A

Il giovane di proprietà dell'Inter è di rientro dall'esperienza al Cagliari che però potrebbe fare comunque un tentativo per riaverlo

Non soltanto il Venezia sulle tracce di Gaetano Oristanio . Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter sta entrando anche nei discorsi con un altro club di Serie A, per cui il futuro è ancora tutto da decidere, ma sembra sempre proiettato nel massimo campionato. Spiega infatti il Corriere dello Sport:

"Oristanio, reduce dalla sua prima annata in serie A, nella quale ha messo in mostra le sue qualità, pur essendo limitato da una serie di guai fisici, è la prima scelta del Genoa nell’operazione Martinez. L’Inter ha ormai raggiunto l’intesa con l’entourage del portiere. E anche con il club rossoblù esiste una base di accordo sull’entità complessiva dell’affare, che si chiuderebbe per 13 milioni più 2 di bonus.