Inter, contro il Viktoria Plzen per la gloria: le quote dei bookies

Vincere per non dover aspettare l’esito di Barcellona-Bayern Monaco. L’obiettivo dell’Inter è perfettamente a fuoco: battere il Viktoria Plzeň nell’anticipo delle 18:45 di mercoledì e staccare aritmeticamente il pass per gli ottavi, a prescindere dal risultato del big match del Camp Nou, che si giocherà la sera stessa alle 21:00. Dopo aver ritrovato la verve anche in campionato, i ragazzi di Simone Inzaghi si affacciano ora al primo vero spartiacque della stagione. Sarà la serata del verdetto definitivo? Per i traders i tifosi nerazzurri possono iniziare a mettere lo spumante in fresco.