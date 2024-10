Per la stagione 2024/25, l'Inter ha già contabilizzato ricavi da sponsor per 96 milioni di euro, in rialzo rispetto ai 78 milioni del 2023/24

Per la stagione 2024/25, l'Inter ha già contabilizzato ricavi da sponsor per 96 milioni di euro, in rialzo rispetto ai 78 milioni di euro del 2023/2024. Il dato emerge dal bilancio annuale di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, che ha reso noto i dati del bilancio chiuso al 30 giugno 2024 oltre ad alcune anticipazioni sui dati dell’annata in corso.