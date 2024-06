L'Inter rinnova con un contratto quinquennale il progetto Academy in Georgia. Ecco la nota del club nerazzurro: "Inter Academy Georgia è un progetto fortemente tecnico, sviluppato in partnership con New Vision University, che punta alla formazione dei giovani calciatori georgiani a Tbilisi e in tutto il territorio nazionale. Anche nella stagione 23-24, sono stati raggiunti importanti risultati tecnici come il 3^ posto raggiunto in Grecia alla Elite Neon Cup e la convocazione in Nazionale georgiana di alcuni giocatori dell’U15 e U16.