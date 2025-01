SM – Inter, due giorni di riposo ma non per tutti: chi sarà subito a rapporto

L'aggiornamento sul programma di lavoro in casa nerazzurra all'indomani della sconfitta in Supercoppa italiana

Voltare subito pagina è l'imperativo in casa Inter. La squadra dovrà smaltire prima possibile le scorie fisiche e mentali lasciate dalla gara di ieri in Supercoppa a Riad contro il Milan. Fondamentale sarà anche un minimo di riposo, considerando il tour de force di questi giorni e il fitto calendario che attende la squadra di Simone Inzaghi nei prossimi giorni.

Quale sarà quindi il programma? Lo ribadisce l'inviato di Sport Mediaset in Arabia Saudita in collegamento con il tg pomeridiano. "Due giorni di riposo concessi alla squadra da Inzaghi, tranne ovviamente i convalescenti, De Vrij incluso, che saranno da subito a lavorare alla Pinetina per terapie e lavoro di recupero".