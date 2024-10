"Nel primo momento caldo, quello in cui è più facile scottarsi, l’Inter esulta per la condizione psico-fisica completamente ritrovata (ma non ancora ai picchi della seconda stella), però nello stesso tempo si lecca le ferite perché in un colpo solo ha perso due titolari come Calha e Acerbi. All’Olimpico i nerazzurri hanno dato prova di compattezza estrema nelle difficoltà, dote che appartiene alle squadre vincenti, ma il problema infortuni muscolari rischia di avere un peso, soprattutto sulla corsa scudetto. Giocare contro la Juve dell’ex Thiago Motta senza la colonna vertebrale (centrale più regista) non è rassicurante, ma almeno gambe e testa sono tornate a parlarsi: nei saliscendi di inizio stagione non era così", scrive La Gazzetta dello Sport.