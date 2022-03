Inter-Salernitana, cancelli aperti dalle 18.45. Attesi oltre 45mila spettatori

L'Inter scende in campo questa sera contro la Salernitana. Gara fondamentale per la squadra di Inzaghi

L'Inter scende in campo questa sera contro la Salernitana. Gara fondamentale per la squadra di Inzaghi che potrebbe approfittare dello scontro tra Napoli e Milan:

"Sarà una serata speciale quella di San Siro: più di 45mila spettatori nerazzurri sono pronti ad accogliere i nuovi quattro Hall of Famer, che verranno premiati prima del fischio d'inizio. Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi, Wesley Sneijder e Samuel Eto'o riceveranno sul prato del Meazza il trofeo dell'Hall of Fame, raccogliendo anche l'abbraccio del pubblico nerazzurro in un momento speciale nel quale verrà anche assegnato il Premio Speciale.