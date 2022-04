Inter, pienone a San Siro: 72.500 biglietti venduti per la Roma, sarà sold out

L'Inter chiama a raccolta i tifosi per il rush finale di campionato: tutto esaurito a San Siro in vista della Roma

I tifosi dell'Inter si stringono alla squadra per la volata finale. Dopo il tutto esaurito per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, sono già 72.500 i tagliandi venduto per la gara contro la Roma, in programma sabato. 3.300 romanisti sono attesi nel settore ospiti con altri mille biglietti disponibili.