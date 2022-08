Inter-Sanchez, accordo per la buonuscita: 5 milioni per l’addio, oggi l’ultimo atto

L'attaccante cileno oggi dirà ufficialmente addio ai nerazzurri: attesa in giornata la firma per la risoluzione

Alexis Sanchez e l' Inter hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto. Il club nerazzurro ha raggiunto l'intesa con l'attaccante cileno per l'addio imminente: ad attendere l'ex Barcellona e Manchester United c'è l'Olympique Marsiglia di Igor Tudor.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, oggi l’agente Fernando Felicevich è atteso nella sede dell’Inter, per mettere nero su bianco l’accordo di risoluzione consensuale del contratto e definire la buonuscita dell’attaccante cileno, che costerà al club nerazzurro 5 milioni lordi.

Un'intesa trovata già da inizio luglio, quando il procuratore era stato nella sede del club nerazzurro per discutere la risoluzione del contratto di un altro suo assistito, Arturo Vidal. Mancava solo un tassello: la nuova squadra.

Sta per concludersi dopo tre anni l'avventura del 'Nino Maravilla' in nerazzurro: 20 gol in 108 presenze al pari di un investimento di più di 35 milioni lordi.