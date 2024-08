"Qualcosa, là dietro, andrà registrato. Per bene e in tutta fretta, considerato che alla trasferta-trappolone di Genova mancano nove giorni. Contro l’Al-Itthiad, il cui ruolino estivo è stato un pianto (4 sconfitte nelle 4 partite giocate in Europa prima di quella con i nerazzurri, contro Elche, Siviglia, Farense e Betis), la difesa dell’Inter ha sbandato paurosamente e questo nonostante la formazione mandata in campo contro gli arabi allenati da Laurent Blanc (preferito a Stefano Pioli per il veto sull’ex allenatore del Milan di Karim Benzema), possa considerarsi parente stretta di quella che bagnerà l’esordio in campionato col Genoa". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'analisi del KO in amichevole contro i sauditi dell'Al-Ittihad.