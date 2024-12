Dopo il trionfo sulla Lazio, l’Inter sfida il Como: le quote dei bookmakers

Di fronte alle difficoltà di un confronto con un avversario nel pieno del suo momento d’oro, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno risposto con una prestazione sontuosa, che non ha lasciato scampo a una Lazio crollata già dopo il vantaggio interista, prima di essere definitivamente travolta nella ripresa. A fare seguito, per l’Inter, è stato poi il 2-0 sull’Udinese in Coppa Italia, che ha garantito l’accesso ai quarti di finale, dove gli avversari saranno ancora i biancocelesti di Marco Baroni.

Per rendere il Natale ancora più dolce, e per mantenere il passo della capolista Atalanta e del Napoli, Lautaro e compagni dovranno tornare immediatamente a focalizzarsi sul campionato per superare l’insidia Como. Lo scorso weekend, la formazione guidata da Cesc Fàbregas è riuscita finalmente a palesare un certo equilibrio rispetto agli alti e bassi di questo inizio stagione e, con il 2-0 rifilato alla Roma al ‘Sinigaglia’, ha ritrovato un successo che mancava addirittura dal 29 settembre. Per rimanere fuori dalla zona retrocessione, i lariani sognano un blitz vincente nella trasferta di Milano che, per i bookmakers, ha le chiare sembianze di un’impresa titanica.