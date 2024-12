Inter, simpatico siparietto nel post: Mkhitaryan sorpreso dal gesto di Barella

L'intesa in campo e fuori, dopo anni di lavoro insieme, è spontanea e solida allo stesso tempo. Ed è un po' il segreto dell'Inter, che in mezzo al campo fonda le sue convinzioni e mette le basi dei suoi successi. Quei tre si trovano a meraviglia insieme. Lo si è capito anche dopo la vittoria col Parma, in cui sono stati ancora una volta importantissimi. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport:

"Stima, affetto e amicizia. Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu, in campo, sono ormai un corpo solo e allora ecco che a fine gara è proprio l’azzurro a premiare l’armeno per la sua grande partita. L’Inter ha postato sui social il simpatico siparietto: Nicolò prende il premio e lo mette nelle mani del compagno come per dire: «Sei l’mvp, senza discussioni». Mkhitaryan, che ha fornito due assist di cui uno proprio a Barella, resta inizialmente un po’ sorpreso, poi i due sorridono e si abbracciano".