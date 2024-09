In occasione della sosta per le nazionali, Inzaghi potrà contare su molti calciatori non convocati dalle rispettive selezioni

Questa volta, la Pinetina non sarà deserta come durante altre pause per le nazionali. Come riferisce il Corriere dello Sport, Inzaghi, a differenza del passato, avrà a disposizione un numero maggiore di giocatori per gli allenamenti. Sommer, ad esempio, non parteciperà agli impegni della nazionale svizzera, avendo dato ufficialmente l’addio. Insieme a lui, resteranno anche Pavard, Acerbi, Darmian, e De Vrij, che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali.