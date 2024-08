Inter, Sommer ai tifosi: “Grazie per averci spinto dagli spalti come sempre”

Non vedeva l'ora di tornare in campo. Yann Sommer voleva cancellare la prova sottotono di Marassi e per questo sperava il tempo verso Inter-Lecce potesse passare prima possibile. Ieri lo svizzero ha difeso la porta nerazzurra al Meazza, blindandola come spesso ha fatto nella gloriosa cavalcata dello scorso anno. Delusione presto cancellata.

"Grazie per averci spinto dagli spalti come sempre! Vittoria importante!", ha scritto poi su Instagram al triplice fischio. Primo messaggio quindi rivolto ai tifosi, che anche ieri sono accorsi in massa per la prima volta della squadra a San Siro con le due stelle sul petto. Due come i gol rifilati al Lecce, senza subire. Come piace a tutti, ma a Sommer un po' di più.