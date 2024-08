"Non c’è squadra di Serie A (ma potremmo anche allargare il cerchio all’Europa, con l’eccezione del City) che abbia un’identità tattica più solida dell’Inter, grazie all’ottimo magistero di Inzaghi. E’ la sua vera forza. Gioca a memoria. Il pallone, a forza di ricalcare le linee di passaggio automatizzate, ha scavato solchi. Nessuno in Italia offre la stessa sensazione di solidità collettiva. Simone è così fiducioso nei suoi binari e nel suo 3-5-2, da non cercare, neppure a questo giro, un apriscatole di talento per partite chiuse, un dribblatore di fascia, come invece hanno fatto Thiago (Gonzalez, Conceiçao) e Conte (Neres). Il dubbio che sarebbe servito, resta", analizza La Gazzetta dello Sport.