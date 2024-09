I PRECEDENTI — Inter e Stella Rossa si sono affrontate in due precedenti occasioni nelle competizioni europee. L'Inter ha superato il turno nei quarti di finale della Coppa dei Campioni nella stagione 1980-81 pareggiando 1-1 in casa e vincendo in trasferta per 1-0.

I NUMERI DEI NERAZZURRI — La squadra di Simone Inzaghi è imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe disputate in Champions League. L'Inter ha inoltre mantenuto la porta inviolata in 13 delle ultime 22 partite, più di qualsiasi altra squadra dall’inizio della stagione 2022-23.

Nella prima giornata di questa edizione, i nerazzurri sono diventati la seconda squadra, insieme allo Sporting Lisbona nel marzo 2022, ad ottenere un clean sheet esterno contro il Manchester City di Pep Guardiola nel torneo.

ALTA PRESSIONE — La gara con il City è stata molto positiva per i nerazzurri che hanno dato vita a un'ottima prestazione caratterizzata da tanta intensità e sono anche i numeri ad evidenziarla: i due giocatori che hanno esercitato più pressioni alte sugli avversari nella prima giornata di questa UEFA Champions League sono stati la coppia dell'Inter Mehdi Taremi (102) e Nicolò Barella (77). Inoltre, l’Inter (518), come squadra, ha fatto registrare 110 pressioni alte in più rispetto a qualsiasi altra formazione.

L'AVVERSARIO: STELLA ROSSA — La Stella Rossa, guidata da Vladan Milojević, ha iniziato la stagione con ottimi risultati: i serbi stanno dominando il campionato dove nelle prime nove giornate non hanno mai perso, collezionando 8 vittorie e un pareggio. Fino a questo momento il loro dominio trova riscontro nelle statistiche: sono 27 i gol segnati e 5 quelli subiti, registrando il miglior attacco e la miglior difesa.

In Champions League invece la prima gara ha visto i serbi perdere in casa per 2-1 contro il Benfica. Il capocannoniere attuale è Ndiaye, andato a segno 7 volte.

(Fonte: Inter.it)