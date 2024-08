Una buona partita per l'Inter contro il Chelsea con Sommer tra i protagonisti assoluti: almeno tre belle parate per lo svizzero

"Nel pareggio per 1-1 dell'Inter a Stamford Bridge contro il Chelsea c'è molto delle mani di Yann Sommer. Il portiere svizzero è tornato in formissima dalle vacanze ed ha dimostrato di essere la garanzia già apprezzata nella passata stagione: benissimo due volte su Guiu nel primo tempo, super sulla rovesciata di Nkunku ad inizio ripresa". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla grande partita di Sommer contro il Chelsea.