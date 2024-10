Intervenuto negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri sera contro l'Empoli: "Frattesi? Rispetto al centrocampo titolare, non è ancora pronto: ma piano piano sta prendendo punti e autostima. I gol li ha sempre fatti e Inzaghi adora le mezzali che attaccano la porta: con la Juve attaccava come un matto, a volte dovrebbe forse ragionare un po'. E' un giocatore da 10 gol a campionato. Però non è ancora pronto rispetto agli altri tre".