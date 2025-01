«Il Napoli ai 12 cleen-sheat ha abbinato il bel gioco, quello che a Conte spesso viene rimproverato. Ha dato qualità, è andata spesso al tiro nella gara contro il Verona. Ed è un passo avanti importante. Delle tre là davanti in classifica mi sembra la squadra più in forma. Perché l'Inter ha faticato e viene dalla Supercoppa. L'Atalanta anche come performance. Alla vigilia di un trittico importante, il Napoli mi sembra la più in forma». Andrea Stramaccioni, a DAZN, ha parlato della vittoria del Napoli e non solo.