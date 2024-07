Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter è un quarto attaccante che possa completare il reparto con caratteristiche che Lautaro, Thuram e Taremi non hanno. Un giocatore con dribbling e in grado di garantire nuove soluzioni, anche a partita in corso. Fermo restando che, prima di qualsiasi discorso, andrebbero piazzati sia Arnautovic che Correa, oltre a Carboni e Satriano.

Così scrive Corriere dello Sport: "Le ragioni per fare un punto della situazione non mancano. Fermo restando che l'austriaco, con i suoi 35 anni e il suo ingaggio da 3,5 milioni, è comunque difficile da sistemare. D'altro canto, una volta individuata una destinazione, con il risparmio sul suo ingaggio, il ricavato del prestito di Carboni al Marsiglia (in realtà non dovrebbe superare il milione, con diritto di riscatto a 35-36), a cui aggiungere pure l'incasso per la cessione di Satriano (l'Inter vorrebbe 10 milioni ma probabilmente si accontenterebbe anche di 6-7), ecco che Marotta e Ausilio si ritroverebbero con qualche risorsa per andare a caccia di un altro attaccante, evidentemente con facilità e capacità di dribbling. Come si può intuire, non si tratta di un sviluppo immediato, ma con ancora un mese abbondante di mercato, ogni evoluzione è possibile".