Simone Inzaghi sceglie i titolarissimi per Lazio-Inter, in programma lunedì alle 20.45: ecco la probabile formazione nerazzurra

Simone Inzaghi sceglie i titolarissimi per Lazio-Inter , in programma lunedì alle 20.45 ( qui dove vederla ). Come già trapelato nelle scorse ore, l'allenatore nerazzurro è pronto a puntare sull'undici 'tipo', senza dimenticare le assenze di Acerbi e Pavard per i rispettivi infortuni.

Dumfries ha superato l'influenza e anche per Sky è il favorito a destra, con Darmian che può essere un cambio sia in fascia che in difesa. A sinistra Dimarco, in mediana il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Difesa a tre con Bisseck, De Vrij e Bastoni, in attacco nessun dubbio: pronti Lautaro e Thuram.