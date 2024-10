Inter-Torino, avversario e precedenti: bilancio favorevole, nelle ultime 5…

In generale, l’Inter è rimasta imbattuta in tutti gli ultimi 10 incontri di Serie A contro i piemontesi e negli ultimi tre successi interni ha sempre mantenuto la porta inviolata.

L'AVVERSARIO: TORINO

Il Torino, guidato da inizio stagione da Paolo Vanoli, ha iniziato positivamente il campionato. I granata, per la prima volta dopo 47 anni, sono tornati in vetta alla classifica durante la quinta giornata e occupano in questo momento il sesto posto con 11 punti in sei gare, frutto di tre vittorie e due pareggi.