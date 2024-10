Torino, Ricci: “La prestazione c’è stata anche in dieci. Quest’anno…”

"Beh, sicuramente speravo in un'altra partita. Non bisogna dare la colpa a Maripan, la cosa bella che c'è stata è stata la prestazione dopo l'espulsione. C'è stato spirito, anche chi è entrato ha dato grandissima mano e questo è importante".

"Anche l'anno scorso mi trovavo benissimo a giocare con due mediani, delle volte ho giocato da trequartista. Quest'anno è cambiato un po' il gioco: anche per le nostre caratteristiche questo gioco ci si addice di più. Bisogna migliorare tanto, anche nella fase di non possesso".

"Fanno piacere le cento presenze, speravo in un risultato diverso e spero ce ne siano altrettante, se non ancora di più. Ho ancora tanti anni davanti, devo crescere su tantissime cose: il mio bilancio è positivo, penso di essere cresciuto tanto, sia all'interno del campo che fuori come persona. Tanti allenatori, tutti quelli che ho avuto, mi hanno dato una grandissima mano: li ringrazio, come tutti i compagni che ho avuto".