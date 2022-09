CdS – Inter, col Torino tre leader hanno risposto nel momento del bisogno

L'Inter è tornata a vincere e questa è la notizia più importante. Analizzando prestazione dei nerazzurri, ci si accorge anche delle risposte positive arrivate in particolare da alcuni elementi. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti: "La prestazione non entusiasmante di sabato è letta positivamente e dà fiducia perché i leader hanno risposto presenti nel momento del bisogno. Il riferimento è a Brozovic, che è cresciuto quando Linetty è dovuto uscire, a Barella, lucido nel finale per servire l'assist vincente, e soprattutto ad Handanovic. Lo sloveno ha salvato i suoi reagendo con orgoglio alla panchina di mercoledì".