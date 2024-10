Dopo i risultati positivi di Juventus, Milan e Napoli, l'Inter ieri sera scendeva in campo all'Olimpico contro la Roma con la consapevolezza di dover trovare una vittoria per restare in scia alla capolista. Ecco l'analisi della Repubblica:

"C’è una cosa che le grandi squadre sanno fare. Ed è vincere anche quando tutto sembra mettersi di traverso. C’è una cosa che i grandi campioni sanno fare: è essere determinanti anche quando non sembra proprio la loro serata. Anche se ha perso due giocatori in meno di mezz’ora per infortuni muscolari, all’Inter è bastato un pizzico di Lautaro, uno che fin qui aveva fatto gol solo all’Udinese. Anzi, uno schiaffo. Che diluisce la fuga del Napoli, accorciando a due soli punti la distanza tra Conte e il mondo che lo insegue. Uno a zero".