Ci sono squadre che hanno dovuto attendere l’ultimo minuto o addirittura buone notizie dagli altri campi per proseguire il proprio cammino. Alcune, perfino più blasonate dell’Inter, dovranno passare dallo spareggio per accedere al prossimo turno. E, viste le premesse, possono ritenersi anche soddisfatte. Altre non ce l’hanno fatta, risucchiate nelle sabbie mobili dell’ultimo turno. A San Siro, invece, non c’è praticamente mai stata partita. La ferocia con cui l’Inter è scesa in campo è parsa perfino eccessiva, ma pienamente efficace. Per chiudere il discorso e infiocchettare il capolavoro già confezionato nell’eccellente percorso delle prime sette curve di questo nuovo format della Champions League.

L’avvio a mille è servito a mettere subito le cose in chiaro. L’Inter ha spinto il Monaco all’angolo, tramortendolo con due ganci di Lautaro che praticamente da subito hanno sepolto qualsiasi speranza di fare risultato. La squadra di Hutter ci ha messo del suo, rimanendo anche in dieci per complicare ulteriormente il quadro. Ma era già troppo tardi. Pratica sbrigata come qualsiasi impiegato a un passo dal gong della giornata. Inzaghi e i suoi avevano la stessa fretta di archiviarla, per potersi concentrare sul prossimo appuntamento. Quello a cui la testa dei tifosi si era già proiettata a gara in corso, tornando ad alzare i decibel come non capitava da settimane. Piacevolissima sensazione di deja-vu.