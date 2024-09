Simone Inzaghi cambierà a Monza: sarà tunover in casa Inter con vista sul Manchester City in Champions League e poi sul derby

Simone Inzaghi cambierà a Monza: sarà turnover in casa Inter con vista sul Manchester City in Champions League e poi sul derby. Si ragiona di gara in gara, ma le tre partite sono vicine e ad Appiano Gentile c'è abbondanza: fatta eccezione per Buchanan, che prosegue nel lavoro di recupero dall’infortunio alla tibia, tutti gli altri nerazzurri sono a disposizione sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Più in generale, si va verso cambi in tutti i reparti: in difesa, dove De Vrij e Carlos Augusto possono dare un turno di riposo ad Acerbi e Bastoni, sulle fasce, dove Dumfries è in vantaggio su Darmian, e in attacco. Inzaghi riflette sul partner da affiancare a Thuram: Taremi e Arnautovic gli indiziati, Lautaro potrebbe riposare in vista di City e Milan", si legge.