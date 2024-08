Una grande di Premier non bastava e così, oltre all’ombra grande di Haaland, si allungano quelle sfuggenti, imprevedibili di Saka e Gabriel Jesus: il computerone ha dato ai nerazzurri pure l’ambiziosissimo Arsenal, contro il quale esiste una più vasta letteratura. Arteta andrà a San Siro dove nel novembre 2003 Arsene Wenger e Titì Henry passeggiarono 1-5. I nerazzurri, invece, amano ricordare l’andata di quella partita del girone: nel mitico Highbury, sotto alla solita pioggerellina fitta fitta del nord di Londra, l’ultimo canto di Cuper. Di quello 0-3 resterà un gol da collezione di Van der Meyde, meteora diventato eroe per una sera.

Sfide e storia

Dall’Inghilterra alla Germania, l’Inter sbatte pure contro i campioni in carica e uno dei club più interessanti della Bundesliga. Xabi Alonso sta continuando la sua rivoluzione felice al Leverkusen e ha conservato pure la stellina Florian Wirtz. Contro il Bayer, però, la tradizione è positiva: l’Inter ha vinto tutti e tre i precedenti in competizioni Uefa. Il Lipsia, invece, è atteso al Meazza dove lo sloveno Benjamin Sesko, milanista mancato, sentirà aria di derby. Terza e quarta fascia, almeno in apparenza, hanno regalato meno ansie: per avere info sulla Stella Rossa che aspetta in casa (occhio al brasiliano tuttofare Duarte), Inzaghi potrà chiedere un report all’ex compagno Dejan Stankovic, leggenda serba e nerazzurra che lì ha allenato fino a un paio di anni fa. I nostalgici ripenseranno, invece, al gol di Carletto Muraro e alla notte del “miracolo di Belgrado”: un gol per eliminare ai quarti di Coppa Campioni i serbi agguerriti dopo l’1-1 a Milano. Nella trasferta di Berna con lo Young Boys il pericolo si chama “Wankdorf”: lo stadio ha sintetico di ultima generazione che spesso va di traverso agli avversari poco abituati, tante big sono già inciampate.