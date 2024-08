I tre punti conquistati a San Siro contro l'Atalanta hanno un sapore speciale. Queste le parole di Federico Dimarco al fischio finale: "L'abbiamo preparata in questo modo, la partita. Abbiamo fatto un primo tempo impressionante. Siamo contenti così perché abbiamo fatto una vittoria importante. Non è stato facile in questo periodo: tanti giocatori sono rientrati tardi e scaglionati. Ci vogliono partite per riprendere la forma. Siamo contenti di come abbiamo chiuso il ciclo di queste tre partite, dobbiamo continuare così".