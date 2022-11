Onana a Inter TV: “Abbiamo creato tante occasioni, l’Inter è una grandissima squadra”

L'Inter perde contro il Bayern Monaco, ma ha già la qualificazione in tasca. Il commento di André Onana ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Di fronte c'era una grande rivale. Abbiamo creato tante occasioni, forse è mancata l'efficacia nell'ultimo tocco".

"L'Inter è una grandissima squadra, tra le più grandi al mondo. Non c'è differenza con loro. La prossima partita? Siamo abituati a questo. Ci piace giocare queste partite, ci alleniamo per dare il meglio in campo. Sono sicuro che anche domenica daremo il meglio", ha concluso il portiere nerazzurro.