Le notti di Champions League sono sempre magiche. Lo sa Goran Pandev , ex giocatore dell' Inter , che ha analizzato la sfida in programma stasera: "E' una grandissima emozione essere qui, spero di portare fortuna. Giocare queste partite è sempre bellissimo, speriamo che l'Inter faccia una grande partita così siamo tutti contenti. L'Inter negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, anche in Champions. Sappiamo che il City è quasi favorita per la vittoria finale ma l'Inter può giocarsela con tutti e lo ha dimostrato anche a Istanbul. Stasera mi aspetto una grande prestazione. Serve tenere la concentrazione al massimo, devi essere dentro la partita per quasi 100 minuti. Il City è molto forte, ma sono ottimista e credo che i nerazzurri faranno la loro partita. La Champions è diversa, sono partite a parte queste".

"L'Inter è fisica, ha tanti giocatori delle Nazionali e sono tutti abituati a livelli alti. Lo stadio influirà? No, i giocatori nerazzurri sono d'esperienza. L'Inter deve crederci. Parlare con i compagni e caricarsi aiuta ad isolarsi e concentrarsi. Eravamo un gruppo molto unito, quasi una famiglia. Oggi vedo le stesse cose in questo gruppo. Per questo sono ottimista. Questa Inter ha la nostra stessa mentalità vincente. C'è Lautaro che non è inferiore ai campioni che c'erano ai miei tempi. La formazione di stasera? Simone li allena tutti i giorni. Sappiamo che Lautaro è rientrato tardi, spero possa entrare dalla panchina e risolvere la partita. Gli bastano 5 minuti per cambiare la partita. Taremi? Mi piace tantissimo, è un attaccante completo e ha esperienza. Spero che lui dimostri tutta la sua qualità stasera. Duelli fisici sono fondamentali ma l'Inter è molto fisica. Non ho dubbi, sull'uno contro uno terrà bene il campo con il City. Bisseck? Portare questa maglia deve essere una cosa bella per tutti, anche per un ragazzo così giovane. Sarà importante per lui giocare questa partita, se lo ha scelto Simone ha le sue ragioni. È molto forte anche mentalmente. Darmian è una garanzia, molto ordinato. Sono convinta che l'Inter se la giocherà sulle fasce. Dumfries e Lautaro saranno armi importanti in panchina. Acerbi-Haaland? Acerbi ha tantissime partite nelle gambe, lo conosce benissimo e spero che stasera lo fermi. È sempre importante partire con il piede giusto nella prima partita di Champions. Inzaghi fa giocare bene le sue squadre. Il gol contro il Bayern il più importante della mia carriera? Me lo ricordo come fosse ieri. Era il 92' e con il mio gol abbiamo passato il turno. Alla fine abbiamo vinto meritatamente. Ogni gol in Champions è importante. Ce ne basta anche uno per vincere la partita. Devi essere concentrato per più di 90 minuti", ha concluso Goran Pandev prima del fischio d'inizio.