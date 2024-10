Goran Pandev ha analizzato la gara di Champions League che attende l' Inter a San Siro: "Emozione? Sempre una grandissima emozione ritornare in questo stadio così bello. Spero che stasera assisteremo ad una bellissima partita. Con il City l'Inter ha dimostrato che può combattere con tutti, il City è una delle favorite. L'Inter queste partite deve giocarle con la testa, deve mantenere ritmi alti, ha i cambi in panchina per farlo. Deve entrare in campo sicura di fare la partita ed essere favorita. La Stella Rossa ha giocatori molto veloci davanti, bisognerà stare attenti. Inzaghi l'ha preparata bene. L'Inter deve avere l'approccio giusto e la testa giusta. Non deve fare giocate che non ha mai provato prima o cercare di risolverla individualmente. I campioni che sono qui dimostreranno le loro qualità".

"Formazione Inter? Inzaghi ha cambiato un po', ma non c'è niente da dire sulle scelte. Tutti gli elementi dell'Inter sono forti e devono farsi trovare pronti. Simone ha sicuramente le sue ragioni. Ci sono tanti giocatori freschi che non hanno giocato a Udine. Serve un ritmo alto, la formazione è corretta in questo senso. Stella Rossa fisica? Sì, questa può essere un'interpretazione. Zielinski è un giocatore molto importante, di grande esperienza. A Manchester mi è piaciuto tantissimo. Spero sia al 100%, in questa Inter può fare bene. Inzaghi si fida di lui. È la seconda volta che lo mette titolare in Champions e questo dato la dice lunga. Zielinski spinge, i suoi compagni lo sanno. Lui sa fare tutto, si inserisce bene. Con Inzaghi secondo me farà più gol che con il Napoli. Frattesi? Trovare un centrocampista che ti fa questi gol in doppia cifra in Nazionale, non è facile. Mi spiace che abbia Barella davanti, ma Frattesi può crescere ancora tanto e fare tantissimi gol. Negli inserimenti è fortissimo. Si gioca ogni tre giorni. Tanti ragazzi poi vanno in Nazionale. Capisco Simone che è in difficoltà. Fa turnover, ha tutti giocatori forti. Ho puntato tutto su Taremi, spero si sblocchi stasera. Ha fatto una buonissima partita a Manchester, spero trovi il gol", ha dichiarato Pandev a Inter TV.