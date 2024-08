L'Inter non va oltre il pareggio nella prima partita di campionato contro il Genoa. Queste le parole di Alessandro Bastoni , che ha commentato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Inter TV: "La difficoltà è derivata dal fatto che molti di noi sono arrivati tardi dalle Nazionali e hanno avuto poco tempo per lavorare. Rimango fiducioso. Non è facile dal punto di vista mentale tenere alta la concentrazione 365 giorni l'anno".

"Sappiamo che Marassi è una bolgia. Anche l'anno scorso abbiamo fatto tanta fatica. Conosciamo Marassi, non facciamo drammi e cerchiamo di lavorare al meglio per ripartire bene al più presto. Avevamo tanta voglia come ne abbiamo sabato di vedere i nostri tifosi. Li abbiamo sentiti a Marassi e non vediamo l'ora di rivederli a San Siro", ha concluso Bastoni.