Contro il Torino a San Siro l'Inter conquista il bottino pieno. Tre punti fondamentali per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Ecco come Henrik Mkhitaryan ha analizzato la gara a Inter TV: "Sofferenza? Dobbiamo migliorare la concentrazione. E' dall'inizio del campionato che abbiamo visto che non basta come stiamo giocando. Senza palla stiamo soffrendo, subiamo gol. Siamo delusi ma è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare".

"Aiutare Frattesi? Non solo Davide, proviamo ad aiutarli tutti. E' importante per noi e per loro. Se si sono adattati possono esprimere il loro talento. Davide sta facendo benissimo. Anche l'anno scorso ci ha dato tanto aiuto, ci ha fatto vincere le partite. Meglio quando c'è anche Barella perché siamo completi e tutti insieme vogliamo raggiungere l'obiettivo. Con questa vittoria andremo più rilassati in sosta ma non dimenticando che ci aspettano partite importantissime. Roma e Juve. Bisogna lavorare in questi giorni per queste partite", ha concluso Mkhitaryan a Inter TV.