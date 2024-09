Udinese-Inter finisce 2-3 e regala ai nerazzurri segnali positivi. Positivi i tre punti conquistati su un campo comunque sempre difficile. Positivo il ritorno al gol di Capitan Lautaro . Ecco come Davide Frattesi ha commentato la partita ai microfoni di Inter TV: "Mi porta bene questo stadio. Aiuta tanto segnare subito. Il campo non era perfetto e non ci permetteva di esprimerci al 100%. Sbloccarla subito è stato importante. L'approccio era la cosa più importante da registrare. Nel secondo del tempo del derby non era stato dei migliori".

"Cosa manca all'Inter per essere quella perfetta dell'anno scorso? La solidità difensiva di centrocampisti e attaccanti. I difensori li lasciamo troppo soli. L'anno scorso tutta la squadra era compatta e non c'era spazio tra le linee. Oggi è successo ma non sempre. Questo dobbiamo fare per tornare l'Inter dell'anno scorso. Come al solito abbiamo dovuto dormire in doppia insieme. Tutta la sera Asllani mi ha detto: domani segni. Me lo sono dovuto sorbire tutta la notte. Stasera se riusciamo a tornare in tempo lo porto a cena", ha concluso ridendo Davide Frattesi.