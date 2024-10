"Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. Abbiamo lavorato, abbiamo giocatori fisici di qualità. Dovevamo essere preventivi e attenti. Abbiamo subito alcune ripartenze, loro hanno avuto qualche occasione, c'è fa migliorare. Continueremo a lavorare su questo aspetto. Mio ruolo? Cerco di lavorare duramente in allenamento per farmi trovare pronto. Dopo l'Europeo sono stato fuori per infortunio, non ho giocato tantissimo. Importante è lavorare bene per farmi trovare pronto", ha concluso il difensore olandese a de Vrij.