TS – Inter-Udinese, non solo Vidal: anche Sanchez tenta il recupero

I due cileni proveranno ad esserci nella gara contro i friulani di domenica pomeriggio alle 15 al Meazza

Ultimo impegno per l'Inter di Antonio Conte, che, prima di festeggiare lo scudetto sul prato di San Siro, affronterà l'Udinese di Luca Gotti. Secondo Tuttosport, in due provano il recupero per scendere in campo qualche minuto: "Oltre a Vidal, proverà a recuperare per domenica anche Sanchez, fermo dalla gara con la Roma per una contusione alla caviglia sinistra. Ieri l’attaccante ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Terapie per Barella e Kolarov.