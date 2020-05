CdS – Inter, Vecino convive col ginocchio fragilino: situazione da monitorare

Alla ripresa del campionato sarà importante avere tutti a disposizione. L’Inter dovrà tenere, per questo motivo, sotto osservazione la condizione di Matias Vecino. Spiega il Corriere dello Sport: “Deve convivere con un ginocchio fragilino. Il centrocampista uruguaiano ha scelto di non operarsi, proseguendo con la terapia conservativa. E alterna l’allenamento in palestra a quello sul campo. La situazione del giocatore – che ha giocato quattro volte consecutive in campionato, prima dello stop, il periodo coinciso con l’assenza di Sensi – andrà monitorata con attenzione. Nell’ottica di un tour de force e di un calendario che non permette troppi giri dall’infermeria, rischiando altrimenti di restare con gli uomini contati”.