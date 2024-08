Si avvicina l'esordio dell'Inter in campionato e da Appiano Gentile arrivano notizie positive. Ecco il punto in casa nerazzurra

Si avvicina l'esordio dell'Inter in campionato e da Appiano Gentile arrivano notizie positive. Ecco il punto in casa nerazzurra dal Corriere dello Sport: "Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu hanno svolto, come da programma, l'intera seduta di ieri in gruppo. Tutti e quattro, dunque, saranno disponibili per il Genoa, con il turco e il difensore italiano candidati anche ad una maglia da titolare. Non si può, d'altronde, temporeggiare più di tanto".