Nell'estate del 2015 si accasa con il Wolfsburg misurandosi quindi per la prima volta in un campionato straniero. In tre stagioni con i tedeschi vince due campionati, tre coppe di Germania e raggiunge per due volte la finale della UEFA Women's Champions League, non riuscendo però a vincerla. Le sue prestazioni e i suoi gol continuano a essere sempre più apprezzati da diverse squadre europee. Nella stagione 2018/19 firma con il Manchester City, approdando in Premier League. Nei due anni con il City conquista la FA Women's Cup e la FA Women's League Cup, collezionando complessivamente in tutte le competizioni 53 presenze e 10 reti. Dopo sette stagioni ritorna all'Anderlecht vincendo per due volte consecutive il campionato belga, in cui ha messo la sua firma realizzando 79 gol in 59 partite disputate. Il 2022 è un altro anno importante per la sua carriera: decide di misurarsi ancora una volta in un altro Paese e firma con le olandesi del Fortuna Sittard. Dopo essersi piazzata al secondo posto nella classifica delle migliori marcatrici, nell'ultima stagione ha vinto il titolo di capocanniere con 26 reti. Nel 2024 è la calciatrice che ha realizzato più gol in tutta Europa, sono 25 le reti in questo anno solare.