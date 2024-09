Inter Women, vittoria spettacolare in rimonta a Napoli: finisce 4-1

Grande vittoria dell'Inter femminile in trasferta sul campo del Napoli nella prima trasferta stagionale in campionato

Grande vittoria dell'Inter femminile in trasferta sul campo del Napoli nella prima trasferta stagionale in campionato.

Le ragazze di Piovani infatti battono per 4-1 le avversarie grazie a una rimonta spettacolare. Eppure, le nerazzurre vanno in svantaggio per il gol di Barusic. Ma poi nella ripresa si scatenano: i gol di Cambiaghi, Wullaert, Serturini e Lundorf calano il poker e fissano il risultato finale sul 4-1.