Inter, Young: “Non guardiamo al Milan ma a noi. Sarà dura, ma l’obiettivo è vincere”

Prima della partita contro l’Udinese è stato Young a parlare per l’Inter. Questo è quanto ha detto il calciatore nerazzurro: «Questa partita è solo un’occasione per fare i tre punti. Sappiamo cosa fare, sarà una gara dura, obiettivo è vincere, ma non guardiamo il Milan. Pensiamo a noi stessi per vincere oggi».

-C’è il rischio di sottovalutare la gara di oggi dopo la vittoria con la Juve?

Dobbiamo costruire dalla vittoria con la Juve, sappiamo quale sia la fiducia acquisita. Sappiamo cosa fare, l’Udinese è forte ma cercheremo di vincere anche oggi.

(Fonte: SS24)