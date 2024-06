Non sembrano ormai esserci più dubbi: sarà Andrea Zanchetta il nuovo allenatore della Primavera dell'Inter . L'attuale tecnico dell'U18 nerazzurra verrà promosso, e nella prossima stagione prenderà il posto lasciato libero da Cristian Chivu. Una scelta interna, all'insegna della continuità e della meritocrazia, dal momento che Zanchetta allena nel settore giovanile interista dal 2016, con due scudetti e due Supercoppe U17 in bacheca.

L'incontro avvenuto in sede pochi giorni fa tra Zanchetta e la dirigenza dell'Inter potrebbe essere coinciso con la nomina ufficiale, un passaggio formale per gettare le basi fra programmi, staff e rosa. Prima, però, c'è un ultimo step da fare: il tecnico nerazzurro fra pochi giorni proverà a dare l'assalto allo scudetto U18, sfumato lo scorso anno in finale contro la Spal. Un cerchio da chiudere, prima di approdare in Primavera, categoria assaporata solamente nella stagione 2013/14 con la Juventus.